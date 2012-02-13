Адвокат предложил Генпрокуратуре закрыть дело Авакова

Защита экс-губернатора Харьковской области, председателя Харьковской областной организации партии «Батькивщина» Арсена АВАКОВА обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой закрыть возбужденное в отношении их подзащитного уголовное дело.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил адвокат А.АВАКОВА Юрий ВИШНЕВЕЦКИЙ.

По его мнению, уголовное дело в отношении А.АВАКОВА должно быть закрыто в связи с отсутствием состава преступления в действиях экс-губернатора. Адвокат также отметил, что защита обжаловала в Червонозаводском районном суде Харькова постановление о возбуждении уголовного дела.

По мнению Ю.ВИШНЕВЕЦКОГО, в действиях А.АВАКОВА нет обязательных признаков преступления, в частности прямого умысла и причинения вреда. «Я считаю, говорить о том, что дело дойдет до суда, рановато. Возбуждение этого уголовного дела было незаконно и не обосновано в связи с отсутствие обязательных признаков – вреда и наличия в действиях АВАКОВА прямого умысла на совершение противоправных действий», - отметил он.

Ю.ВИШНЕВЕЦКИЙ, ссылаясь на положение Земельного кодекса, отметил, что потери сельхозпроизводства при выделении земельных участков с изменением целевого назначения возмещаются только тогда, когда земельный участок переходит в собственность от одного к другому субъекту ведения хозяйства. По его данным, земельный участок, в причастности к незаконной передаче которого обвиняют экс-губернатора, после подписания им соответствующего акта, не изменил владельца, поэтому фактически убытки нанесены не были. По словам адвоката, факт отсутствия убытков установил Хозяйственный суд Харьковской области.

«На момент возбуждения уголовного дела в прокуратуры отсутствовали данные, которые бы свидетельствовали о вреде, вызванном в результате изменения целевого назначения земельного участка», - заметил Ю.ВИШНЕВЕЦКИЙ.

Адвокат заявил, что дело в отношении А.АВАКОВА возбуждено по политическим мотивам. «Возбужденное в отношении АВАКОВА уголовное дело является надуманным и фактически ставит целью лишить АВАКОВА Арсена Борисовича права активно участвовать в политической жизни страны и в будущих выборах в Верховную Раду Украины», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.АВАКОВА по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, что повлекло тяжкие последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.АВАКОВА, руководителя Харьковской областной партийной организации ВО «Батькивщина», бывшего главу Харьковской облгосадминистрации (2005-2010 гг.), объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским районным судом г. Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

1 февраля А.АВАКОВ заявил, что находится в Берлине.