«Доктора Пи» забрали в психушку

Андрея Слюсарчука 2 февраля 2012 забрали из Львовского СИЗО в Львовскую областную психиатрическую больницу - для проведения психиатрической экспертизы.

Об этом 13 февраля в комментарии ЗИКу сообщил начальник Львовского СИЗО Богдан Гальчишак.

«2 февраля забрали его в психиатрическую больницу», - сообщил Гальчишак.

По его словам, в психушке Слюсарчук находится под охраной, как и все заключенные, которые поступают из СИЗО в специальные заведения.

В больнице, как и в СИЗО, Слюсарчук может получать передачи, общаться с адвокатом.

Как сообщил Гальчишак, как правило, психиатрическая экспертиза длится 21 день.

На вопрос, во время пребывания в СИЗО проявлялись ли у Слюсарчука признаки психического заболевания, Гальчишак ответил: «Я вам скажу, что нет».

Напомним, 17 ноября Шевченковский районный суд Львова по представлению следователя определил для Слюсарчука меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия.

Задержали Слюсарчука в Киеве 14 ноября.

Против «доктора Пи» возбуждено два уголовных дела: по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и ст. 358 (подделки документов).

17 января защита Слюсарчука предлагала 130 тысяч гривен залога за его освобождение. Суд отказал. Ранее правоохранители сообщали о необходимости проведения Слюсарчуку психиатрической экспертизы.