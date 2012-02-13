Муж ранил бывшую жену и застрелился
Трагедия в Феодосии
В Феодосии мужчина из ревности выстрелил из пистолета в голову жене, после чего застрелился.
Инцидент произошел 10 февраля, но пресс-служба Главного управления МВД Украины в Крыму сообщила о нем только сегодня.
По информации милиции, 54-летний мужчина постоянно подозревал жену в изменах, хотя она сидела дома с внуками. В последнее время он приходил к супруге извиняться и предлагал снова жить вместе, но женщина отказывала.
10 февраля бывший муж вновь пришел к жене. В подъезде дома между супругами возник конфликт, который закончился трагедией.
Медики доставили женщину в реанимацию с диагнозом «огнестрельное ранение головы» и констатировали смерть ее супруга.
На месте происшествия обнаружен пистолет-револьвер «Сафари» со следами переточки ствола.