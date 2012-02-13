В Харькове с ювелирной выставки эвакуировали 500 человек

В Харькове неизвестный сообщил о заминировании помещении Дворца спорта.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, сообщение о заминировании здания, где проходила выставка ювелирных изделий, поступило в милицию 12 февраля в 15.55.

Из Дворца спорта было эвакуировано 500 человек. В течение часа специалисты взрывотехнической и кинологической служб милиции провели осмотр помещения, проверив свыше 13,5 тыс. кв. м площади. Взрывные устройства не обнаружены.

Милиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности).