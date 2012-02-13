В Харькове умерла одна из женщин, в которых врезалось авто на гонках

В Харькове скончалась женщина, которую на соревнованиях по трековым зимним гонкам травмировал автомобиль.

Эту информацию подтвердила корреспонденту УНИАН руководитель Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА.

По ее данным, женщина, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась в одной из больниц города.

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 февраля, на харьковском ипподроме во время автомобильных гонок «Украинская метелица» автомобиль ВАЗ-2109 врезался в группу зрителей. В результате столкновения пострадали две женщины, обоих «скорая помощь» доставила в больницу. Одна пострадавшая впала в кому, вторая – получила переломы конечностей и многочисленные ушибы.