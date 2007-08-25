Шуфрич: Я гарантирую, что даже черти в аду не смогут разжечь огонь

Вчера в 16 часов в лесных насаждениях на территории ГП "Цюрупинское лесоохотничье хозяйство" возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, из-за высокой температуры воздуха и усиления ветра огонь распространился на площадь около 700 га.

В связи с этим возникла угроза для трех населенных пунктов Цюрупинского района (села Нечаево, Солонцы, Подлесное) и расположенной поблизости воинской части. Для временного отселения жителей указанных населенных пунктов подготовлена техника и определены места их пребывания.

Благодаря скоординированным действиям привлеченных сил и средств в 01.40 25 августа пожар локализован. Отселение местных жителей не проводилось. Угрозы населенным пунктам, жертв и пострадавших нет.

Ночью на место пожара срочно вылетел глава МЧС Нестор ШУФРИЧ в сопровождении заместителя министра внутренних дел Василия ФАТХУТДИНОВА и начальника Департамента уголовного розыска МВД Василия ПАСКАЛА.

“Я сейчас воздержусь от комментариев, но есть очень много вопросов. Загорелась та часть леса, которая была на значительном расстоянии от места пожара, который произошел в понедельник. Причем во время нового пожара, на местах, где она была раньше, огня не было. Это значит, что огонь не мог перекинуться с территории предыдущего пожара”, - заявил Н.Шуфрич.

Руководитель МЧС сообщил, что за полчаса до начала пожара геликоптер делал облет территории и огня зафиксировано не было. Его внезапное возникновение показалось Н.Шуфричу подозрительным, и он намекнул, что не случайно с ним прилетело руководство МВД, хотя и отказался комментировать любые версии.

Министр поблагодарил пожарных, которые не допустили проникновения огня на территорию воинской части и сообщил, что обратился в Минобороны с просьбой временно вывезти оттуда ракеты.

“Ситуация вызывает довольно много вопросов, но я хочу сказать всем: у нас хватит сил чтобы остановить любой пожар. Я Вам гарантирую, что даже черти в аду не смогут разжечь огонь” – заверил Н.Шуфрич.

Министр сообщил, что на отдельных участках пожара фронт сплошного огня достигал 2 километров, но теперь, в 01.40 25 августа, пожар был локализован и сейчас ведется ликвидация лишь нескольких очагов загорания.