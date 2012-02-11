В Донецке задержали группу сутенеров

Правоохранительные органы задержали пятерых местных жителей, жительницу одного из поселков Донецкой области и гражданина соседнего государства, которые в течение двух последних лет в Донецке занимались подбором женщин для предоставления сексуальных услуг.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией).