США предлагают ввести против Украины санкции

В связи с высоким уровнем интернет-пиратства в Украине Международный альянс интеллектуальной собственности (International Intellectual Property Alliance – IIPA) обратился к Торговой палате США с просьбой снять с нашей страны преференции беспошлинного ввоза отдельных групп товаров, сообщает «Киевский телеграф».

Решение Торговой палаты США будет зависеть, в частности, от того, попадет ли Украина в список особого внимания, который будет опубликован в середине февраля этого года. В то же время, по данным «Агентства интернет-прав», Украина предварительно внесена в этот список.

В 2006 году снятие с Украины преференции беспошлинного ввоза отдельных групп товаров стоило 75 млн долларов. В этом году сумма может возрасти еще на 39 млн. долларов.

В прошлом году Украина уже была в списке особого внимания Альянса, но тогда Торговая палата США не приняла никаких санкций. По мнению представителя IIPA Эрика ШВАРЦА, риск лишиться преференций беспошлинного ввоза намного выше.

«Уровень пиратства в Украине чрезвычайно высокий, самый высокий в Европе, и закрывать на это глаза больше нет возможности. Сейчас международные усилия направлены на снижение числа контрафактной продукции (слушания по ратификации ACTA, SOPA, PIPA) в мировой экономике, и Украина либо включается в этот процесс либо против нее выдвигаются торговые санкции», – сказал Э.ШВАРЦ.

Основной помехой для эффективной борьбы против интернет-пиратства является закон о телекоммуникациях, где говорится, что интернет-провайдеры «не несут ответственности за содержание информации, передаваемой через свои сети», говорится в публикации.

В начале февраля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, запрещающий правоохранительным органам изымать спорный контент с интернет-сайтов и прекращать их работу без соответствующего решения суда.