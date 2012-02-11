Днепр через два месяца поднимется до максимума

Специалисты прогнозируют нынешнее весеннее половодье на большинстве рек Украины с низким уровнем воды и близким к среднему, то есть исключают возникновение угрожающей ситуации с подтоплением территорий в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил директор Украинского научно-исследовательского института водохозяйственно-экологических проблем Анатолий ЯЦЫК и начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра Виктория БОЙКО.

В частности, А.ЯЦЫК отметил, что на сегодняшний день существует вся необходимая нормативно-регулирующая документация по эксплуатации каскада Днепровских водохранилищ в период половодья. По его словам, если придерживаться норм настоящих документов, то даже при наихудших условиях можно избежать катастрофических последствий таяния снега.

“Я не сторонник пугать, поскольку уже и так журналисты и наши руководители города немного напугали. Хотя я вчера говорил с ним (руководством города), так говорят, что они такого не говорили. Сегодня надо не выступать в роли статистов, а предпринимать предупредительные меры, которые из года в год проводятся. Давайте грамотно решать проблему. Необходимо грамотно все делать и управлять, тогда никакой угрозы не будет”, - сказал А.ЯЦЫК.

В то же время он подчеркнул, что прохождение половодья будет зависеть от будущих погодных условий и того, когда и сколько воды придет в Украину из-за ее границ, в частности, из Беларуси и России.

В.БОЙКО отметила, что комплексный анализ ситуации в Украине и за ее пределами тех гидрометеорологических факторов показывает, что весеннее половодье будет некритическим.

“Поскольку снег, который лежит в Украине, хотя его и больше во многих регионах, чем обычно, но он упал на сухую землю. Незначительная глубина промерзания и влажность почвы свидетельствуют о том, что снег, который будет таять, он будет во многом идти не в реки, а на пополнение грунтовых влагозапасов. Поэтому сегодня мы, по предварительным оценкам, можем говорить, что весеннее половодье на большинстве рек страны будет ниже среднего, а в бассейне Припяти и Западного Буга - близко к среднему. То есть, подъем уровней воды в реках не будет сопровождаться достижением каких-то отметок массового затопления или подтопления территорий”, - сказала В.БОЙКО.

По ее информации, возможно произойдет затопление речных заводей, для которых характерно затопление. “Заводь - это территория реки, она должна промываться, должна заполняться влагой, чтобы в дальнейшем река чувствовала себя нормально. Кроме того, в период половодья реки очищаются от накопленного мусора, загрязнения и, разливаясь, река может, с одной стороны, принести вред – затопить какие-то объекты, а с другой, наводнение - это процесс очистки, улучшения качества воды в реке...” - подчеркнула В.БОЙКО.

Она также отметила, что этой зимой толщина льда на реках сравнительно небольшая и поэтому не будет представлять угрозы после таяния. В частности, как сообщила В.БОЙКО, на Киевском водохранилище толщина льда - 25-38 см, тогда как в 2010 году, когда очень много говорили о возможности сильного затопления территорий, толщина льда достигала 51 см, но, как известно, в том году наводнения не было.

“Все водохранилища, которые есть на Днепре, работают сейчас по правилам эксплуатации. Ежемесячно собирается межведомственное совещание, которое устанавливает режим работы, то есть, какой уровень воды поддерживать, сколько воды сбрасывать... На сегодняшний день каскад Днепровских водохранилищ имеет достаточный свободный объем, способный принять даже больше, чем мы прогнозируем сегодня... 6,5 куб. км воды может спокойно задержать в себе Днепровский каскад. Есть основания говорить о том, что даже если мы и будем увеличивать свои оценки, то этот свободный объем абсолютно спокойно позволит пропустить через Днепровский каскад эту весеннюю воду”, - заверила представитель Гидрометцентра.

“О Киеве скажу, что снег, который лежит в городе, не имеет абсолютно никакого отношения, никакого влияния на повышение уровня воды в Днепре. Поэтому происходящее на реке Днепр в пределах нашего города формируется на площади 328 тыс. кв. км, которые принадлежат частично территориям соседних стран. Наибольший подъем воды в Днепре в пределах города ожидается в третьей декаде апреля. Мы не ожидаем в Киеве никаких проблем от повышения уровня воды в Днепре”, - добавила В.БОЙКО.

В то же время она информировала, что до конца февраля в Украине прогнозируется зимняя погода с незначительными осадками.

По словам В.БОЙКО, единственный регион Украины, для которого тяжело дать прогноз прохождения весеннего наводнения, – это Карпатский.

“Он наиболее опасен в плане половодья. Там ситуация может меняться достаточно быстро... Там паводки нельзя спрогнозировать, предусмотреть. Поскольку они определяются там за более короткий промежуток времени, чем по остальной территории Украины. Это наиболее рискованный в гидрологическом плане регион”, - сказала специалист.