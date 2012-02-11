Министр призывает не политизировать экспорт сыра в Россию

Министр аграрной политики Николай Присяжнюк призывает не политизировать проблемы экспорта украинского сыра в Российскую Федерацию.



В эфире Шустер Live, комментируя вопрос экспорта украинского сыра в РФ, министр отметил: "Хотел бы, чтобы эта тема не была сильно политизирована и не вызывала такого ажиотажа, особенно такого информационного ажиотажа".



Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что при импорте-экспорте продуктов питания проблемы возникали всегда между разными странами. При этом отметил, что Украина поставляет сыр в 16 стран мира. По его словам, "катастрофы нет" между Украиной и РФ в вопросе экспорта сыра, а есть технические вопросы, которые необходимо решать. Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что «из 18 заводов, имеющих право экспортировать сыры в РФ на сегодня приостановлен экспорт продукции только трех предприятий». «Это не тотальный масштабный запрет экспорта», - добавил министр.



Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что есть договоренности с РФ, что «после изучения технических регламентов, будет направлена ​​комиссия в составе специалистов, будет проведено инспектирование заводов, будет принято решение». Он подчеркнул, что нельзя пренебрегать российским рынком. По его словам, в 2011 году экспорт сельхозпродукции составил 13,5 млрд долларов, в частности, из них 4 млрд - РФ, 3,6 млрд - страны ЕС ».



Н.ПРИСЯЖНЮК убеждал в эфире, что во время его последней поездки в Россию никакого игнорирования его как министра не было. Он отметил, что даже было «дополнительно получено разрешение на экспорт мясной продукции четырем предприятиями - двум, производящим курятину, и двум, производящим свинину».



Н.ПРИСЯЖНЮК убеждает, что «кроме экономики, ничего нет» в переговорах с российской стороной по экспорту сыра и сельхозпродукции.