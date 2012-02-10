"Молочный альянс" вынужден остановить завод

Из-за введения Россией запрета на ввоз сыров из Украины руководство компании "Молочный альянс", занимающей второе место среди украинских предприятий по поставкам продукции в страну, пообещало 9 февраля остановить работу Пирятинского завода.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» (№19 от 9 февраля).

"Молочный альянс" стремится побудить Роспотребнадзор изменить свое решение - в противном случае на рынке РФ пропадет 18% всей импортной продукции, отмечают эксперты.

"Мы вынуждены остановить завод и прекращаем закупку молока у хозяйств и населения. Украинский рынок не сможет потребить настолько большие дополнительные объемы продукции", - заявил глава совета директоров компании Сергей ВОВЧЕНКО.

По его словам, предприятие будет продолжать переговоры с Роспотребнадзором. "Продукция завода прошла исследования в РФ, и они подтвердили соответствие всем нормам российского техрегламента. Запрет поставок нанес нам значительный финансовый ущерб и ударил по имиджу честного производителя", - заявляют в "Молочном альянсе".

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий: ЧП КФ «Прометей» (Украина, Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Украина, Полтавская область) и ООО «Гадячсыр» (Украина, Полтавская область).

Продукция этих компаний находилась в обороте на территории Москвы, Орловской и Ростовской областях, Республики Дагестан.