Поезда на Донецк и Одессу будут делать остановки на станции Дарница

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") начинает экспериментальное нововведение – жители районов Левобережья Киева смогут осуществлять посадку и высадку на станции Дарница.

Об этом УНИАН сообщил пресс-центр "Укрзализныци".

В частности, начиная с 6 февраля 2012 года поезда 120/119 Донецк-Киев и 396/395 Одесса-Киев будут делать двухминутную остановку на станции Дарница.

С 13 марта соответствующие остановки будут делать поезд 396/395 Киев-Одесса и с 19 марта - поезд 120/119 Киев-Донецк.

Таким образом, жителям Левого берега Киева не нужно будет ехать через весь город на центральный вокзал, отмечают в пресс-центре. Жители Харьковского массива смогут добраться до Дарницкого железнодорожного вокзала от Харьковской площади (до 5 км) за 20-25 мин. на общественном транспорте. Для жителей Дарницкого района расстояние до Дарницкого вокзала не превысит 5 км из разных частей района и по времени составит 20-30 мин. на общественном транспорте. Проезд пассажиров к железнодорожному вокзалу из центральной и северной частей киевского Левобережья также не вызовет трудностей. Жители Левобережья, которые будут ездить через железнодорожную станцию «Дарница», смогут экономить 1,5–2 часа своего времени.

Данное нововведение направлено на разгрузку Центрального железнодорожного вокзала в городе Киеве и уменьшение нагрузки на городскую инфраструктуру, в том числе в период проведения чемпионата Евро-2012, говорится в сообщении "Укрзализныци".

По словам координатора реформирования транспортной отрасли Координационного центра по внедрению экономических реформ при Президенте Украины Александра КАВЫ, распределение пассажиропотока между несколькими вокзалами распространено во многих крупных городах Европы. Например, в Варшаве все пассажирские поезда останавливаются на трех станциях – Варшава-Западная, Варшава-Центральная и Варшава-Восточная. В крупных городах Европы один вокзал приходится в среднем на 550 тыс. жителей, тогда как в Киеве – на около 3 млн. жителей.

В настоящее время в среднем пассажиропоток на вокзале станции Киев-Пассажирский составляет 170 тыс. человек в сутки, при этом в летний сезон он увеличивается до 300 тыс. человек, что приводит к перерасходу времени пассажиров, перегрузке метрополитена и городской инфраструктуры в часы «пик».

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого вокзального комплекса начато в 2004 году на основании распоряжения Кабмина от 31 марта 2004 г. №192-р «О строительстве пассажирского вокзального комплекса на станции «Дарница» в Киеве». Распоряжением Кабмина от 19 сентября 2007 г. №758-р утверждено ТЭО строительства. Работы по пассажирскому вокзалу, с помощью которого планировалось разгрузить вокзал станции «Киев-Пассажирский», в конце 2009 года были приостановлены в ожидании инвестора.

В октябре 2011 г. Министерство инфраструктуры Украины продлило конкурс по привлечению инвесторов для завершения строительства пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница в Киеве.

Предусматривается, что одновременная вместимость вокзального комплекса составит в дальнем сообщении 2700 пассажиров, в пригородном - 1600 пассажиров.