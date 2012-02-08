Скандал с коттеджами в «Олимпик-Парке»: люди требуют вернуть деньги

Более 30 инвесторов, вложивших средства в строительство коттеджей в коттеджном поселке «Олимпик-Парк» (с. Березовка Макаровского района Киевской области), через суд пытаются вернуть деньги из-за невыполнения застройщиком своих обязательств.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правозащитного движения «Взаимопомощь» Виктор МЕДВИДЬ.

По его словам, более 206 семей в 2007-2009 годах вложили средства в строительство коттеджей «Олимпик-Парка». При этом ввод в эксплуатацию первой очереди поселка был запланирован на 2008 год, однако строительство домов было заморожено. По оценкам движения, ущерб, нанесенный инвесторам, оценивается в более чем 0,5 млрд. грн.

«В 2007 году я вложил деньги, и по сей день дом не достроен, так же, как и дома остальных двухсот человек», - сказал пострадавший инвестор «Олимпик-Парка» Александр КАЗАНЦЕВ.

По данным инвестора, на сегодняшний день строительство коттеджей, как и обещанной инфраструктуры, не ведется.

Он отметил, что пострадавшие инвесторы коттеджного поселка создали общественную организацию для защиты своих прав.

По мнению главы общественной организации «Олимпик-Парк» Олега ХАВРУКА, инвестированных средств достаточно, чтобы построить два коттеджных городка, «поскольку платилось не только за дом, а за дороги, школу, канализацию, воду, свет, охрану. Удельный вес инфраструктуры составляет больше, чем строительство дома».

В.МЕДВИДЬ также сообщил, что возбуждены два уголовных дела - прокуратурой Макаровского района по факту мошенничества организаторами проекта «Олимпик-Парк», а также Печерским районным управлением внутренних дел – по факту нанесения ущерба без признаков мошенничества. Также арестовано все украинское имущество инициаторов проекта и генерального подрядчика - компании «Траверз-Буд».

При этом по одному из первых исков, поданных в Макаровский районный суд А.КАЗАНЦЕВЫМ, суд принял решение удовлетворить требование истца и обязал вернуть вложенные средства в строительство домовладения в «Олимпик-Парке». Вместе с тем, пострадавшие инвесторы обеспокоены, что Киевский апелляционный суд, где 8 февраля состоится заседание по этому делу, примет несправедливое решение. 7 февраля около 20 человек провели под стенами суда предупредительную акцию протеста, сообщил В.МЕДВИДЬ.

«Сейчас мое дело рассматривается в Макаровском суде. Я разделяю беспокойство, что судьи Киевского апелляционного суда могут под влиянием каких-то неизвестных причин принять несправедливое решение», - сказал пострадавший инвестор Сергей СИТЮК.

По словам О.ХАВРУКА, инвесторы готовы и к более решительным действиям в защиту своих прав. По его оценкам, около 50 человек хотят вернуть вложенные средства, часть людей надеется на достройку коттеджей, а еще часть – достраивают домовладения сами.

«Если ситуация в ближайшее время не будет решена, мы перейдем к более решительным акциям, мы перейдем также к блокированию определенных учреждений, которые принадлежат нашим оппонентам, поскольку мы не можем просто наблюдать, как люди на наших деньгах продолжают делать еще большие деньги», - подчеркнул О.ХАВРУК.

В то же время, в комментарии УНИАН генеральный директор проекта «Олимпик-Парк» Василий РОЗЖИВИН сообщил, что первую очередь коттеджного городка «Олимпик-Парк» из 146 домовладений планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

По его словам, в текущем году планируется достроить 114 коттеджей первой очереди, а 32 домовладения уже достроены, готовятся документы для передачи их владельцам. Начало активных строительных работ намечено на март-апрель этого года. «Мы приложим все силы для того, чтобы в этом году выполнить все обязательства перед инвесторами первой очереди», - сказал гендиректор проекта. Также, по его словам, в текущем году планируется привести в рабочее состояние все инженерные сети и коммуникации и начать строительство очистных сооружений на 400 куб. м.

По данным В.РОЗЖИВИНА, всего заключено 209 контрактов на строительство домовладений в коттеджном городке, из которых 63 коттеджа были построены и переданы инвесторам в 2008-2009 годах.

Он также отметил, что в 2011 году работа на строительной площадке была сконцентрирована на инженерных коммуникациях. В частности, проведена ревизия сетей водоснабжения и канализации, замена вышедших из строя узлов и агрегатов. На 100 га были приведены в полностью рабочее состояние сети канализации и водоснабжения, запущена в работу артезианская скважина глубиной 20 м, для домов первой очереди проекта выполнена подводка воды и водоотвода. Также была смонтирована недостающая часть газопровода и получено разрешение на его эксплуатацию и смонтирован газораспределительный пункт, электросети подготовлены для подключения построенных коттеджей..

Комментируя заявление пострадавших инвесторов о возбуждении двух уголовных дел - прокуратурой Макаровского района по факту мошенничества организаторами проекта “Олимпик-Парк”, а также Печерским районным управлением внутренних дел – по факту нанесения ущерба без признаков мошенничества, В.РОЗЖИВИН подтвердил факт их наличия.

При этом он уточнил, что дело в Макаровском районе было возбуждено не против инициаторов проекта, а против компании, которая занималась строительством инженерных коммуникаций.

«Они будут закрыты в ближайшее время. Насколько я знаю, это компания, которая когда-то строила газопровод, но не достроила. Нельзя сказать, что эти уголовные дела останавливают процесс строительства», - сказал В. РОЗЖИВИН.

Вместе с тем гендиректор проекта сообщил, что владеет информацией только о семи, а не около тридцати судебных исках инвесторов с требованием вернуть вложенные в строительство коттеджей средства.

«Я видел семь дел, о тридцати я не слышал... Там есть иски людей, у которых земля в собственности и дома которых достроены. Мало того, есть акты приема-передачи, по которым они принимали дома. А сегодня, какой-то адвокат хочет на этом заработать, он просто берет с них деньги, гарантируя людям возврат средств», - прокомментировал В. РОЗЖИВИН.

Справка УНИАН. Коттеджный поселок «Олимпик-Парк» расположен в Макаровском районе Киевской области (19 км от Киева по Житомирской трассе). Проект предусматривает строительство 1030 коттеджей площадью 150-350 кв. м с прилегающими земельными участками в 15-35 соток, а также объектов бытовой инфраструктуры на участке площадью 290 га.

Ранее планировалось ввести первую очередь комплекса к концу 2008 года, в 2009 году сроки ввода были перенесены на август 2010 года.