МЧС подтвердило, что во дворе Генпрокуратуры погиб строитель

Сегодня утром в Киеве на строительной площадке Генеральной прокуратуры Украины, где возводится новое здание ведомства, погиб строитель.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в г. Киеве, трагедия произошла во время демонтажа погибшим строительных балок.

Других подробностей в управлении не сообщили, также как и в самой Генпрокуратуре.