МЧС подтвердило, что во дворе Генпрокуратуры погиб строитель
11:39, 06 февраля 2012Общество
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Во время демонтажа балок
Сегодня утром в Киеве на строительной площадке Генеральной прокуратуры Украины, где возводится новое здание ведомства, погиб строитель.
Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в г. Киеве, трагедия произошла во время демонтажа погибшим строительных балок.
Других подробностей в управлении не сообщили, также как и в самой Генпрокуратуре.
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