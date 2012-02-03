Эксперт прогнозирует технический дефолт Греции в марте

По мнению члена правления, директора по управлению рисками АО «ОТП Банк» Михаила КУЗЬМИНА, в марте можно ожидать объявления технического дефолта Греции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в рамках круглого стола «Угрозы мировой финансовой системы - 2012», организованного Институтом Горшенина.

По его словам, после этого будет проходить реструктуризация долгов страны, в ходе которой до 60% долгов может быть списано.

По мнению экс-министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО, такое «очищение» через объявление дефолта пойдет на пользу экономике ЕС. Также он считает, что на сегодня нет оснований говорить о распаде Евросоюза.

«Сегодня из экономического объединения ЕС превратился в политическое, говорить о распаде которого на сегодня нецелесообразно», - отметил И.УМАНСКИЙ.

В то же время председатель правления «ВТБ Банка» Вадим ПУШКАРЕВ считает, что ЕС покинут ряд «наиболее слабых» стран. Это связано с тем, что такие страны, как Германия, Франция и ряд других, больше не захотят платить за финансовую недисциплинированность своих «младших коллег».

«На сегодня Франции, Германии пока еще выгодно оплачивать долги Греции, но получать при этом большую выгоду от общих рынков сбыта, которые имеет ЕС», - сказал директор департамента коммуникаций Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА.

В стойкости экономик США и ЕС также уверен и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО: «Нет сомнений, что страны - и США, и ЕС - выстоят, вопрос только в том, с какими потерями каждый из них выйдет из сложившейся ситуации».

При этом О.УСТЕНКО считает, что процесс восстановления будет вялым и может затянуться на 10 лет.