Эксперт: украинский инсулин хают транснациональные корпорации

Фармацевты призывают Министерство здравоохранения Украины вернуть на инсулиновый завод «Индар» команду Алексея ЛАЗАРЕВА и восстановить полный цикл производства отечественных инсулинов.

Как сообщает Comments.ua, об этом эксперты заявили, комментируя то, что 31 января с. г. Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением оставил в силе решение суда первой инстанции о возврате государству незаконно отчужденных акций ЗАО «Индар».

В частности, президент Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности, генеральный директор АО «Лекфарм» Валерий ПЕЧАЕВ заявил, что теперь, после решения суда, на завод необходимо вернуть науку: «Я думаю, что как только выполнится решение суда, мы поучаствуем в этом как работодатели, дадим свое видение этого процесса».

По его мнению, на завод нужно вернуть команду А.ЛАЗАРЕВА, который стоял у истоков «Индара» и руководил заводом до июля 2011 года. Именно под руководством профессора А.ЛАЗАРЕВА в 90-х украинские ученые разрабатывали технологию выпуска отечественного препарата. По словам В.ПЕЧАЕВА, если в кратчайший срок государство не возьмет управление в свои руки и ученые не вернутся на завод - Украина рискует потерять свое производство, у которого есть огромный рынок сбыта.

В.ПЕЧАЕВ также настаивает, что слухи о некачественном украинском инсулине распространяют транснациональные корпорации, заинтересованные в украинском рынке сбыта.

«Если бы украинская субстанция была не качественной, у нас бы ее не покупала Бразилия, которая в вопросе качества лекарств ничем не уступает Европе, и не просила бы технологию. Бразильские специалисты присутствовали на каждой стадии производства и получения продукта. У нас нормальный качественный состав. Были нарекания - но это все провоцируют транснациональные корпорации. Конечно, им невыгодно чтобы мы что-то сами делали, лучше, чтобы покупали у них», - заявил В.ПЕЧАЕВ.

Сегодня у нас есть предприятие полного цикла, одно из четырех в мире, способных выпускать собственную субстанцию (сырье) для производства инсулина. Но для людей, захвативших «Индар» полгода назад, этот факт показался несущественным – они начали закупку субстанции за рубежом, в частности, заключив контракт с польской фирмой «Биотон».

В то же время, В.ПЕЧАЕВ убежден: если государство сможет сохранить уникальное производство, вернув на завод эффективный менеджмент, который основал и развивал предприятие, - Украина станет серьезным игроком на мировом рынке инсулина.

Справка УНИАН. ЗАО "Индар" основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Об организации производства отечественных инсулинов". Предприятие выпускает более 60% инсулинов, которые изготовляются в Украине. Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций "Индара" в уставный фонд ГАК "Укрмедпром".

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года длилось судебное разбирательство.

Однако, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов "Беркута" провели на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

В сентябре Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые вытребованы у названной выше компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

В начале октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о возвращении в государственную собственность 70,7% акций ЗАО "Индар".

31 января 2012 года Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением оставил в силе решение суда первой инстанции о возврате государству незаконно отчужденных акций ЗАО «Индар».