Янукович обещает обнародовать декларацию о своих доходах
17:43, 22 августа 2007Общество
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Сроки премьер не уточнил
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает обнародовать декларацию о своих доходах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня журналистам в Полтаве после завершения выездного заседания правительства.
«Я всегда обнародовал свои доходы, они прозрачны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Глава правительства подчеркнул, что все должностные лица должны обнародовать свои доходы. «Это не должно быть тайной», - добавил он.
Между тем, В.ЯНУКОВИЧ не уточнил планируемых сроков опубликования декларации о своих доходах.
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