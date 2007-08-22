Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает обнародовать декларацию о своих доходах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня журналистам в Полтаве после завершения выездного заседания правительства.

«Я всегда обнародовал свои доходы, они прозрачны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства подчеркнул, что все должностные лица должны обнародовать свои доходы. «Это не должно быть тайной», - добавил он.

Между тем, В.ЯНУКОВИЧ не уточнил планируемых сроков опубликования декларации о своих доходах.