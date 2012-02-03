Мороз приводит к пожарам и взрывам

1 февраля в селе Гальчин Андрушевского района Житомирской области произошел взрыв газового баллона в частном доме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, в это время в жилище находились четверо взрослых: 86-летняя пенсионерка, которая является владелицей дома, ее сын и внучка с мужем.

Как выяснилось, один из мужчин с помощью баллона попробовал «прогреть» автомобиль, чтобы завести двигатель. «Сейчас тяжело утверждать удалась ли эта попытка, но, когда после этого «устройство» занесли в теплый дом и положили рядом с батареей отопления, баллон взорвался. Специалисты допускают, что причиной взрыва газа стал перепад температур", - сказал С.УЛАНОВ.

Он также добавил, что взрывная волна разрушила стену жилища, начался пожар, который ликвидировали пожарные.

Вследствие инцидента получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в терапевтическое отделение Андрушевской районной больницы все четверо людей, которые были в помещении. Огнем уничтожено домашнее имущество семьи.

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В Харьковской области вследствие взрыва газового баллона пострадали двое людей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, взрыв газового баллона объемом 5 литров произошел 1 февраля около 5:30 в пристройке одного из частных домов в поселке Домаха Лозовского району

Вследствие взрыва пострадали 40-летний мужчина и его 38-летняя жена. Пострадавшие в состоянии шока с ожогами третьей степени доставлены в больницу. На данный момент они находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа из баллона.

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2 февраля, около 07:30 в г. Краснозаводское Лохвицкого района Полтавской области в пристроенном к магазину «Мебель» здании произошел взрыв отопительного котла, который работал на твердом топливе.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вследствие взрыва мужчина, работающий в данном магазине печником, получил перелом продольной кости ноги и травмы конечностей. Он был госпитализирован в Лохвицкую центральную районную больницу.

Как выяснилось, взрыв произошел в результате неправильной эксплуатации системы отопления, а именно в систему, которая изготовлена под воду, был залит «Тосол». От перегрева котла, клапан избыточного давления не сработал и произошел взрыв.

На место события выезжали специалист по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации и заместитель начальника самостоятельной государственной пожарной части №29.

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В селе в Черниговской области из-за неисправности печного отопления сгорел фельдшерско-акушерский пункт.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

В с. Артеменково Срибнянского района Черниговской области произошел пожар в помещении фельдшерско-акушерского пункта. Огнем уничтожена крыша, лекарственные средства и медицинские препараты. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В этом году в регионе возникло более 100 пожаров, особенно их количество возросло в период морозов. В связи с резким снижением температуры в Черниговской области ежедневно возникает 10-12 пожаров. Основными их причинами являются нарушения гражданами правил эксплуатации приборов отопления.

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В Кременчуге Полтавской области из-за морозов обрываются троллейбусные линии, а также не выезжают на маршруты до 30% маршруток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на экстренном заседании в мэрии заявил вице-мэр города Виктор КАЛАШНИК.

Начальник троллейбусного управления Александр ВЕРТЮХ сообщил, что первый обрыв линии произошел в районе ул. Гвардейской вчера в 23.25, его устранили до 00.25.

«Сегодня в 05.05 обрыв линии произошел на остановке «Ул. Керченская». Это еще машины наши не выехали. От мороза линия ужимается и выпадает из стыков. Потом произошел обрыв на ул. Героев Сталинграда. Его устранили до 07.15. Около 08.00 уже был обрыв на «Техучилище», его еще устраняют» - рассказал А.ВЕРТЮХ.

Начальник отдела транспорта горисполкома Кременчуга Владимир КУРГАЕВ отметил, что с 6.30 до 9.00 утра он объезжал город и видел, что троллейбусы в микрорайоне Молодежный стояли, маршруток было мало и мамы с малышами, пенсионеры и студенты мерзли.