Украина - четвертая по количеству дел в Евросуде

Украина находится на четвертом месте после России, Турции и Румынии по количеству дел, которые рассматриваются Европейским судом по правам человека.

Об этом говорится в ежегодном отчете о результатах деятельности Правительственного уполномоченного Украины по делам Европейского суда по правам человека, обнародованного на сайте Министерства юстиции.

Отмечается также, что дела против Украины, которые рассматриваются в Европейском суде по правам человека, составляют 7,5% от общего количества дел.

Среди причин, которые чаще всего приводят к жалобам против Украины, в отчете называется, в частности, невыполнение или длительное выполнение решений национальных судов, а также длительное осуществление досудебного следствия по уголовным делам и длительное рассмотрение дел судами.

Кроме того, к нарушениям прав человека в Украине, которые констатируются Евросудом, приводит плохое поведение в отношении лица, находящегося под контролем государства; недостатки законодательства и административной практики, приводящие к содержанию лица под стражей без надлежащего законного основания; и недостатки судебной практики, которые приводят к нарушению права лица на справедливое судебное разбирательство.

Еще одной причиной в отчете называется неэффективность расследования уголовных дел, проводимое правоохранительными органами по фактам смерти, исчезновения лиц, а также по фактам плохого поведения со стороны представителей государственных органов.

Среди наиболее распространенных оснований для обращения украинцев в Европейский суд в отчете называются ненадлежащие материально-бытовые условия содержания лиц, находящихся в местах досудебного содержания под стражей или в местах исполнения наказаний, а также непредоставление указанной категории лиц адекватной медицинской помощи.

Европейский суд также констатирует, что в Украине случаются нарушения прав на справедливый суд, связанные с практикой судов относительно оценки доказательств по уголовному делу.