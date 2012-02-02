Над Николаевщиной снова воздух стал красным

На шламохранилищах №№1,2 ООО «Николаевский глиноземный завод» возобновилось пыление красного шлама.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Территориального управления МЧС Украины в Николаевской области.

В сообщении говорится, что с 26 января пыление происходило вследствие ухудшения погодных условий, понижения температуры воздуха и сильных порывов ветра.

В этот же день было организовано обследование территорий, прилегающих к шламохранилищу, а также проведено внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Жовтневой райгосадминистрации.

Было установлено, что пыление наблюдается при порывах ветра со скоростью больше 10 м в секунду в направлениях Днепро-Бугского лимана, зоны отдыха «Русская коса», автодорог на села Прибугское и Лиманы. Распространение шлама на прилегающие улицы села Лиманы не выявлено.

В соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации ООО «Николаевский глиноземный завод» предпринял меры по круглосуточному поливу дорог и поверхности шламохранилищ. Для проведения работ были привлечены 8 единиц специальной техники, в том числе, пожарный автомобиль Николаевского военизированного горно-спасательного отряда, 16 водяных пушек.

В настоящее время пыление на шламохранилищах отсутствует, в привлечении дополнительных сил и средств необходимости нет, сообщает МЧС.

Вопрос находится на контроле Территориального управления МЧС Украины в Николаевской области и руководства ООО «Николаевский глинозеиный завод».

Напомним, в конце февраля - начале марта 2011 года на шламохранилищах НГЗ наблюдалось сильное пыление шлама. Николаевская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело против должностных лиц НГЗ, которое до сих пор находится в производстве. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 239 (загрязнение земель) и части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Специалисты Государственной экологической инспекции в Николаевской области установили факты загрязнения шламом почвы на площадью 75 тыс. кв. м. Размер ущерба, по их подсчетам, составил 51 тыс. грн. НГЗ выплатил этот штраф.

До того Госэкоинспекция оштрафовала НГЗ на 17 тыс. грн. – также за загрязнение грунта пылью из шламохранилища.

В 2011 году НГЗ принял программу мероприятий по предотвращению пыления шлама. Она рассчитана на 32,5 млн. грн.