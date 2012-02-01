В аварии на Дальнем Востоке обвинили украинский завод

Представители Мариупольского ЧАО «Азовэлектросталь» (входит в «Азовмашинвест Холдинг») вылетели в Амурскую область (Россия) для изучения обстоятельств вчерашней аварии на железной дороге, которую россияне связывают с заводским дефектом украинского вагона.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник пресс-центра «Азовмашинвест Холдинга» Айна ЧАГИР.

«Представители нашего предприятия вылетели в Амурскую область для изучения обстоятельств аварии. Как только будут какие-то конкретные выводы, будет все озвучено», - сказала А.ЧАГИР, добавив, что пока что-то конкретное «сложно говорить».

Как сообщалось, вчера, 31 января, в Амурской области сошел с рельсов железнодорожный состав, перевозивший нефть. Ущерб от аварии оценивается в более чем 80 млн. рублей без учета вреда экологии от разлива нефти. Причиной аварии назван заводской дефект вагона, изготовленного украинской «Азовэлектросталью» (г. Мариуполь).

Первый вице-президент Российской железной дороги (РЖД) Вадим МОРОЗОВ сообщил о том, что железнодорожная монополия приостановит эксплуатацию вагонов украинского производителя до решения федеральных органов. Таким образом, в России приостановлена эксплуатация 25 тыс. украинских вагонов производства «Азовэлектростали». РЖД требуют законодательно установить ответственность вагоностроителей за качество их продукции.

Справка УНИАН. «Азовмашинвест Холдинг» – один из крупнейших машиностроительных комплексов предприятий Украины, известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового оборудования и других видов продукции.

В состав Группы входят ПАО «Азовмаш», ПАО «Азовобщемаш», ПАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», ПАО «Мариупольский термический завод», ПАО «Головной специализированный конструкторско-технологический институт», ЧАО «Торговый Дом Азовобщемаш», ООО «Головное специализированное конструкторское бюро вагоностроения им. В.М. Бубнова», ПАО «Полтавхиммаш», ЧАО «Азовэлектросталь».