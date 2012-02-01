Оригинальное извинение от газеты: обезьяна - это скорее аллегория

«Нова Тернопільська газета», которая в номере от 25 января опубликовала оскорбительную для темнокожих статью под названием «Біля «Орнави» лилася «чорна» кров… Араби з неграми билися за наших курвів», сегодня напечатала свои извинения.

Как передает корреспондент УНИАН, в материале «Ні расизму!» сказано, что редакция ни в коем случае не намеревалась оскорбить кого-либо из-за расы, национальности или вероисповедания.

Также в редакции газеты убеждены, что размещенный в прошлом номере в качестве иллюстрации к материалу коллаж с двумя обезьянами, обнимающими блондинку, также не является проявлением расизма. «Это скорее аллегория, которой мы пытались показать, что индивидуум мужского пола в нетрезвом состоянии (любой расы, национальности и вероисповедания), который к тому же ухаживает за женщиной, напоминает обезьяну», – сказано в сегодняшней публикации.

Редакция заодно извинилась и перед студентами, которые изображены на заднем плане коллажа.

«Что касается наличия на коллаже студентов Тернопольского технического университета, то мы всего лишь хотели продемонстрировать, что иностранные студенты в Тернополе не только учатся, но и посещают развлекательные заведения, где потребляют не только безалкогольные напитки. С другой стороны, можно согласиться, что здесь присутствует неэтичный аспект, за что у конкретных людей, которые на фото, искренне просим прощения», – говорится в сегодняшнем материале.

В завершение редакция выражает искреннее сожаление и просит прощения за некорректные высказывания, оскорбившие честь и достоинство иностранных студентов.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе прокуратура начала проверку после публикации в «Новій Тернопільській газеті» от 25 января, которая оскорбила местных темнокожих студентов и вызвала резонанс в городе и за пределами Украины.

Прокуратура проводит проверку в порядке ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса относительно наличия или отсутствия в действиях представителей газеты преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

В свою очередь, студенты-иностранцы и руководители вузов требовали напечатать извинение за этот материал и наказать официальные лица редакции, причастные к появлению данного материала, за разжигание межрасовой вражды.