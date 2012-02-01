Билборд Януковича забросали снежками и залили черной краской

Сегодня ночью в Кузнецовске Ривненской области неизвестные забросали снежками и залили черной краской билборд с изображением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, установленный в районе автовокзала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по словам заместителя председателя Ривненской областной организации Украинской народной партии, председателя Кузнецовской городской организации УНП Степана ЖДАНЮКА, такое проявление «любезности» на поздравление является настоящим свидетельством того, как оценивает украинский народ двухлетнюю работу команды Президента и Партии регионов на местах.