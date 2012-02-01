В Геническом районе вторые сутки закрыты автотрассы

В Геническом районе Херсонской области из-за непогоды вторые сутки остановлено движение на автотрассах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, по состоянию на 6.00 1 февраля из-за непогоды по-прежнему остановлено движение транспорта на трех трассах областного значения: Новогригорьвка - Новый Азов - Фрунзе (О-220701), Р-47 – Краснознаменное (О-220704), Чаплинка – Новотроицкое - Партизаны (О-220704). На остальных дорогах движение уже восстановлено.

Во вторник, 31 января, в результате углубления циклона над Азовским морем, метелями, снежными заносами, гололедицей, на дорогах, усилением ветра до 15-20 м/с с порывами до 25-30 м/с, полностью прекратилось движение транспорта на автодорогах областного значения в Геническом районе.

В настоящее время продолжается работа по очистке дорог от заносов. Личный состав подразделения МЧС переведен на усиленный вариант несения службы, организован оперативный штаб. Работа штаба, всех оперативных служб и задействованной техники ведется круглосуточно.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 54 человека и 26 единиц техники МЧС, милиции, различных предприятий и коммунальных служб

Подразделением МЧС оказана помощь 53 автомобилям, которые не смогли самостоятельно преодолеть заснеженные участки автодороги.