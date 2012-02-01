Милиция собирает данные о пользователях Ex.ua

Вчера прекратил работу Ex.ua — крупнейший файлообменник в стране. Как пишет Коммерсантъ-Украина, прошедшие вчера обыски в офисах компаний - партнеров ресурса могут иметь последствия и для его пользователей.

Правообладатели и милиция собирают данные об украинцах, размещающих пиратский контент в интернете, рассказал "Ъ" представитель Ex.ua Юрис Писковой. Еще одной причиной, по его словам, могли стать бизнес-интересы. "Мне рассказывали правообладатели, что к ним приходили люди из органов и просили выступить против нас",— говорит он. По его словам, Ex.ua сотрудничал с правообладателями и удалял пиратскую информацию по первому обращению. "Но многие правообладатели хотели знать, кто эту информацию публиковал. Это персональные данные наших посетителей, они защищены законом. Тем не менее они нашли способ получить их",— констатирует он.

Ex.ua был запущен в 2009 году. Ресурс наполняется в основном самими пользователями, которые загружают на серверы как личную информацию, так и многочисленные копии фильмов и музыки. На сегодняшний день месячная аудитория ресурса достигает 6 млн человек. На сайте размещено более 200 тыс. релизов.

В Ex.ua заявляют, что у них нет офиса в Украине. "Сотрудники МВД пришли к нескольким нашим партнерам. Информация на ресурсе при этом не пострадала — у нас несколько хостингов на разных площадках, в том числе за пределами страны",— утверждает господин Писковой. По его словам, сейчас юристы Ex.ua изучают законность замораживания доменного имени регистратором Imena.ua.

В МВД утверждают, что основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение разработчиков программного обеспечения Аdobe, Microsoft и Graphisoft Inc. Юридический представитель Adobe в Украине Павел Миколюк отметил, что сотрудничество компании с ресурсом "не было плодотворным". "Мы не можем следить за каждым фактом размещения наших программ у них на ресурсе,— говорит он.— Ex.ua должен был сам удалять подобную информацию, а он этого не делал". Представители Microsoft вчера оказались недоступны для комментариев — на звонки "Ъ" не отвечал ни глава украинского представительства, ни пресс-служба.

Партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Алексей Резников говорит, что возбудить уголовное дело против пользователей ресурса в Украине несложно. "Для этого достаточно заявления правообладателя",— отмечает он. Но доказать вину конкретного лица будет тяжело, считает старший партнер Astapov Lawyers Владимир Якубовский. "Сложно доказать, что именно человек, за которым закреплен данный IP-адрес, производил данное размещение. В результате на доказательном уровне данное дело может зайти в тупик",— говорит юрист.

Александр Ольшанский отмечает, что сложившаяся ситуация напоминает закрытие другого крупного украинского файлообменника — Infostore.org — в декабре 2009 года по обвинению в распространении порнографии. "Как и тогда, обвинения не имеют ничего общего с деятельностью ресурса. Правонарушения — это действия пользователей",— поясняет он.

Украинские интернет-пользователи вчера бурно отреагировали на действия правоохранителей. Закрытие Ex.ua стало основной темой обсуждения в социальных сетях. Сам сайт МВД, на котором во второй половине дня появилась информация о следственных мероприятиях, к концу дня испытывал сложности с доступом. В пресс-службе МВД вечером не исключили факт DDoS- атак со стороны разгневанных пользователей.