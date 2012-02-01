Эксперт: для Польши новая АЭС важнее сланцевого газа

Для энергобаланса и энергетической независимости Польши строительство новой АЭС более важный проект, чем разведка месторождений сланцевого газа.

Такое мнение высказал первый секретарь экономического отдела Посольства Республики Польша в Украине Аркадьюш САРНА в ходе круглого стола на тему «Газпром» монополизирует европейский газовый рынок?», организованного Институтом Горшенина.

Комментируя перспективы добычи сланцевого газа как альтернативы природному газу традиционной добычи, А.САРНА отметил, что Польша только через 2 года надеется получить точные данные относительно объемов месторождений сланцевого газа на своей территории. «Мы уделяем очень серьезное внимание этому источнику, но сланцевый газ не является критическим энергоносителем для обеспечения энергетической безопасности Польши. Для энергетического баланса Польши природный газ в принципе не имеет такого значения, как для Украины, так как мы потребляем всего 14 млрд. куб. м газа в год. Для нас важным энергоносителем остается уголь. Кроме того, Польша не думает о закрытии атомных электростанций, как Германия. Напротив, мы развиваем ядерную программу и планируем строительство новой АЭС, которая станет более конкретным дополнительным источником энергии в энергобалансе страны, чем сланцевый газ», - пояснил А.САРНА.

При этом он подчеркнул, что разработка месторождений сланцевого газа требует еще очень значительных усилий и времени. «Сланцевый газ сегодня является только одним из новых перспективных вариантов развития польской энергетики. Только будущее покажет, насколько сланцевый газ станет важным источником энергии в энергобалансе страны», - сказал эксперт.

Что касается ситуации в украинской энергетике, то, по мнению А.САРНЫ, обострение проблем в связи с высокой ценой на российский газ может сыграть позитивную роль, ускорив реформирование энергорынка Украины. «Мне кажется, что высокая цена на газ не оставляет для Украины вариантов, кроме продолжения реформ в энергетике и проведения политики энергосбережения», - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года Кабинет министров Украины своими постановлениями утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа.

Согласно документам, Кабмин поручил Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения СРП разработать и утвердить в течение двух месяцев конкурсную документацию и официально объявить о проведении конкурсов.

После подписания и государственной регистрации соглашений инвестору (победителю конкурса) предоставляется специальное разрешение на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей углеводородов (промышленная разработка) в пределах участка, сроком на 50 лет. Срок действия специального разрешения на пользование недрами может быть продлен в порядке, установленном законодательством.

Напомним, на разработку Юзовской и Олесской площадей претендует нефтегазовая компания Shell.