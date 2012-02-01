За вымогательство задержан чиновник Антикоррупционного комитета

Работники Службы безопасности Украины задержали начальника одного из районных отделений Тернопольского областного управления Западного регионального управления общественной организации «Антикоррупционный комитет Украины», который наладил схему вымогательства денег за устройство на работу.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, злоумышленник требовал по 3,5 тыс. евро за содействие в трудоустройстве на разные должности в этой структуре, невзирая на то, что по своим служебным обязанностям не мог этого сделать.

Сотрудники СБУ задержали начальника отдела в его служебном кабинете во время получения части суммы – 1,5 тыс. долларов – от местного жителя, который претендовал на должность в организации, призванной предотвращать и противодействовать коррупционным правонарушениям.

По материалам СБУ органами прокуратуры в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.