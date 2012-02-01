Табачник о физкультуре, Канаде и шароварных дисциплинах

Министерство образования и науки, молодежи и спорта разрабатывает новое положение об определении рейтинга средних школ в зависимости от уровня физического воспитания учеников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК.

«Мы уже сейчас разрабатываем положение, когда рейтинг любой средней школы будет зависеть от уровня физического воспитания. Это абсолютное новшество», - сказал министр.

По его информации, уже со следующего года в школах планируется внедрить обязательное проведение 4 часов в неделю физкультуры для школьников, а в дальнейшем рассматривается возможность ежедневных уроков физической активности.

Внедрение большего количества часов на уроки физкультуры, по словам министра, предусматривается реализовать за счет вариативной части учебных программ. Как отметил Д.ТАБАЧНИК, новый госстандарт разрешает на вариативную часть 51% времени. В частности, благодаря этому можно будет дополнительно организовывать уроки физики или математики, если школа имеет физико-математическое направление. Д.ТАБАЧНИК отметил, что вариативная часть может быть только из разработанных и утвержденных госпрограмм. «Это не может быть абсолютно вымышленное творчество местного коллектива», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК, прибавив, что вариативная часть не разрешает осуществлять замену «искусственными, фольклорными, шароварными» дисциплинами.

«Так же в вариативной части, думаю, мы должны сделать, чтобы за ее счет ввести хотя бы 4 часа с нового учебного года, а дальше, возможно, выйти, как в Канаде, на урок подвижной активности каждый учебный день», - сказал министр. При этом он добавил, что специалисты предлагают при такой системе засчитывать для детей, занимающихся в спортивных школах и секциях, их спортивные разряды и успехи, как постоянные занятия. «Это отвечает мировому опыту. Я думаю, что это будет абсолютно правильно. И такие программы с нового учебного года будут», - сказал Д.ТАБАЧНИК.