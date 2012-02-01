В Украине каждый второй ребенок до года находится в группе риска из-за неправильного питания.

Об этом эксперты заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Здоровье детей – здоровье нации».

По словам главного детского гастроэнтеролога Министерства здравоохранения Украины Олега ШАДРИНА, в Украине у 40% детей до года, которые употребляют неадаптированную пищу, наблюдается высокий уровень аллергических заболеваний.

«Лучшим питанием для ребенка до года является грудное молоко. Оно снижает риск таких заболеваний, как бронхиальная астма, атопический дерматит, отит, заболеваний пищеварительного тракта и многих других. Однако 47% детей в первый год жизни получают неадаптированное молоко, которое является сильным аллергеном для этой возрастной группы, только 50% детей в возрасте до шести месяцев находятся на грудном вскармливании», - сообщил О.ШАДРИН.

Он подчеркнул, что грудное молоко - это не только питание, это физиологическое единство матери и ребенка, а у детей, которые находились до года на грудном вскармливании, намного меньше проблем со здоровьем, чем у тех, которые были на искусственном питании.

«Пропаганда грудного вскармливания детей первого года жизни - основная задача педиатров. Ведь грудное молоко содержит незаменимые ферменты и витамины. Даже одно кормление грудным молоком компенсирует до 40% полезных веществ для детского организма», - сказал О.ШАДРИН.

Ссылаясь на данные Всемирной организации здоровья, главный детский гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Украины проинформировал, что грудное вскармливание позволяет снизить детскую смертность на 13%.

Генеральный директор компании «Нутриция Украина» Селин ЛЕВУАНТЮРЬЕ также обратила внимание на высокие показателей в Украине смертности детей.

«Данные статистики шокируют: Украина – европейская страна, но, тем не менее, она относится к странам с высоким риском заболеваемости и смертности детей до пяти лет», – подчеркнула С.ЛЕВУАНТЮРЬЕ.

Она убеждена, что создавшуюся ситуацию необходимо менять.

«Мы должны сделать все возможное для того, чтобы Украина перестала быть страной с высоким риском для здоровья детей, чтобы она не отличалась от соседних европейских стран, таких как Польша, Словакия, Болгария», - подчеркнула директор компании «Нутриция Украина».

Она отметила, что мамы в Украине нередко считают, что после шести месяцев ребенку полезно давать «взрослую пищу», но это абсолютно неверно.

«Не нужно торопиться, ребенок должен вырасти, чтобы есть взрослую еду. Грудное молоко должно оставаться основной пищей для детей до 12-месячного возраста, так как это очень важно для формирования иммунитета», - сказала С.ЛЕВУАНТЮРЬЕ.

Директор «Нутриции Украина» сообщила, что компания начинает в Украине широкомасштабную социальную кампанию «500 миллилитров грудного молока каждый день», которая повысит информированность родителей о важности грудного кормления, о возможностях снижения рисков для здоровья детей.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, врач-консультант компании «Нутриция Елена ИВАХНЕНКО подчеркнула, что украинки меняют представление о грудном вскармливании.

«Если еще пять лет назад педиатры советовали мамам кормить детей только грудью до трехмесячного возраста, то сейчас – до шести месяцев. Главное всегда помнить, что для ребенка до года любая пища, кроме адаптированной, является экзотической, и поэтому экспериментировать со здоровьем младенца нельзя,» - отметила Е.ИВАХНЕНКО.

Справка УНИАН. В состав компании «Нутриция» входят три научных центра в Нидерландах, Германии и Сингапуре, которые исследуют влияние питания в раннем возрасте на здоровье, на развитие микрофлоры и иммунной системы ребенка, проводят исследования состава грудного молока.

В Украине «Нутриция» представлена с 1997 года. В 2007 году «Нутриция» вошла в состав Группы Danone.

Сегодня «Нутриция» – мультинациональная компания, лидер на рынке детского питания в Украине и большинстве стран мира.

Социальная акция компании «Нутриция Украина» «500 миллилитров грудного молока каждый день» совместно разработана со специалистами-медиками. Именно 500 мл. – минимальная ежедневная потребность малыша в молоке до года. Эту информацию важно донести до родителей, которые стремятся вырастить здорового ребенка. В рамках социальной акции на сайте «Нутриция Украина» уже создан специальный раздел «500 ml», где размещаются статьи и обучающие материалы для родителей, имеющих детей раннего возраста.

Также создан специализированный сайт: www.500ml.com.ua. На этом сайте мамы грудничнов смогут проверить, достаточно ли грудного молока употребляет их ребенок – с этой целью разработана специальная программа.

Кроме того, «Нутриция Украина» будет проводить семинары для родителей, в рамках которых специалисты-медики расскажут о важности грудного молока, о необходимости кормления ребенка грудью как минимум до одного года.

Традиционно, продолжит работу «горячая линия» компании «Нутриция Украина», на которую родители могут позвонить по телефону и получить консультацию педиатра.