Паромное сообщение между Крымом и Краснодаром отменено

Паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем России с 30 января отменено из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил сотрудник диспетчерской службы переправы.

«Движение паромов возобновится после улучшения погоды. Когда именно - трудно прогнозировать. Как Бог даст», - сказала собеседник агентства.

Она отметила, что, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе до пятницы, 3 февраля.

Республиканский комитет по транспорту и связи сообщает, что на автостанциях и вокзалах Крыма прекращена продажа билетов на автобусы, которые направляются на российскую территорию через Керчь.

Справка УНИАН. Через Керченский пролив из порта «Крым» в порт «Кавказ» и в обратном направлении ходят два парома. Интервал их движения не превышает трех часов, а в летнее время сокращается до двух часов (за счет увеличения количества рейсов). Ежегодно через Керченскую переправу перевозят 330 тыс. пассажиров, 42 тыс. автомобилей и 7 тыс. тонн грузов.