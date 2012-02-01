Экипаж сухогруза, затонувшего у берегов Турции, состоит из граждан Украины

По официальным данным властей Турции, восемь членов команды затонувшего во вторник вечером у побережья уезда Эрегли в черноморской провинции Зонгулдак сухогруза "Вера" (Vera) считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются с участием судов береговой охраны, гражданских кораблей и вертолетов, сообщает РИА Новости.

Как сообщил губернатор провинции Зонгулдак Эрол Айылдыз, при кораблекрушении спасены три человека: второй и третий помощники капитана, а также судовой кок (женщина).

Команда сухогруза под флагом Камбоджи, следовавшего из российского порта Ростов в турецкий Алиага с грузом металлолома, состояла из 10 граждан Украины и одного - Грузии.

Причиной крушения 114-метрового судна стал сильный шторм у берегов Турции. Сигнал SOS с него поступил в 19.30 местного времени во вторник, говорится в сообщении министерства транспорта Турции.

Сухогруз, попав в сильный шторм, стал быстро набирать воду в носовой части и в течение двух-трех минут затонул.

По словам губернатора провинции, если поиски моряков на воде окажутся безуспешными, в районе затопления судна начнут работы водолазы.

Он также сказал, что пока нет признаков загрязнения моря, однако более точно о ситуации можно будет говорить утром.