Горняки, попавшие под обрушение, живы и пробиваются навстречу спасателям

На шахте имени Румянцева государственного предприятия «Артемуголь» четыре горняка, попавшие сегодня утром под обрушение пород верхней части угольной лавы, живы и пробиваются навстречу спасателям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации шахты им. Румянцева Владимира БОНДАРЕНКО.

По его словам, «с ребятами установлена звуковая связь, с ними удалось даже переговорить, если можно так сказать в данной ситуации, и шахтеры сообщили членам спасательной группы, что они целы, без существенных травм».

Сейчас бойцы горноспасательной службы совместно с лучшими забойщиками шахты пробиваются к заблокированным горнякам.

Заблокированные горняки не поддались панике, чтобы ускорить момент высвобождения, они своими силами пробиваются навстречу спасательной группе, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 9.30 на шахте им. Румянцева ГП«Артемуголь» по пласту К7 «Александровский» горизонта 970-1090 метров произошло внезапное обрушение пород верхней части лавы. В момент обрушения в лаве работали 11 шахтеров, 7 горняков вывели на поверхность, а 4 горняка оказались заблокированы в 14-м уступе лавы.