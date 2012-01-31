В Харькове останавливают занятия в школах

В харьковских школах из-за сильного похолодания и ветра с 1 февраля приостанавливаются занятия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора Департамента образования Харьковского городского совета Ольгу ДЕМЕНКО, соответствующее распоряжение подписал харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС.

«Обычно мы прекращаем занятия для младших классов за минус 20 градусов, для старшей школы - за минус 24 градусов. Но поскольку сильный ветер усиливает влияние низкой температуры на организм, то сейчас решено приостановить занятия для всех», - заметила О.ДЕМЕНКО.

Она отметила, что детсады будут работать в обычном режиме.

Занятия в харьковских школах приостановлены до соответствующего распоряжения городского председателя.