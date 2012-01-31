Украинский журналист получил премию за «горячие точки»

Директор крымского филиала газеты «Сегодня» Рустам КОРСОВЕЦКИЙ получил в Москве премию имени Юлиана Семёнова в области экстремальной геополитической журналистики.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ организаторы, памятные дипломы и денежные призы получили четверо российских и один украинский журналист.

Премия в области средств массовой информации имени Ю.Семенова - советского писателя, сценариста, журналиста, основателя газеты «Совершенно секретно», одного из пионеров жанра «журналистские расследования» в советской периодике, вручается журналистам, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений в области экстремальной геополитической журналистики.

Премией награждаются журналисты - граждане всех (без исключения) стран мира, лица без гражданства, работающие в экстремальных условиях и в «горячих точках» (массовые беспорядки, вооруженные конфликты, военные действия и т.п.).

Р.КОРСОВЕЦКИЙ награжден за работы, сделанные в Ираке и Сьерра-Леоне (Африка), где находился в районе боевых действий в качестве военного журналиста.

Р.КОРСОВЕЦКИЙ закончил Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны им. Андропова (1990), редакторское отделение Киевского военного гуманитарного института (1996). В 2003 – 2004 гг. был начальником пресс-центра Украинского миротворческого контингента в Ираке. В апреле 2002 года находился в командировке в Сьерра-Леоне в составе 4-го ремонтного батальона Вооруженных сил Украины.

После увольнения в запас работал корреспондентом, редактором крымского выпуска газеты «Комсомольская правда в Украине». В марте 2011 года перешел в газету «Сегодня». Проживает в Симферополя.