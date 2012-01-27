В Одесском аэропорту УБОП проводит выемку документации

В Одесском аэропорту сотрудники УБОП проводят выемку бухгалтерской документации в рамках уголовного дела о незаконной конвертации бюджетных средств.

Как сообщили УНИАН в одесской милиции, в рамках данной процедуры никаких сбоев или неудобств для работы других служб аэропорта и пассажиров не возникает.

«О других подробностях будет сообщено позднее», - отметили в милиции.

В то же время, корреспонденту УНИАН в администрации коммунального предприятия «Одесский аэропорт» сообщили, что административное здание аэропорта заблокировано «в связи с проведением в международном зале ремонтно-строительных работ».

В Управлении МЧС Украины в Одесской области объяснили ситуацию тем, что в аэропорту проходят «какие-то учения», к которым спасатели не привлекались.

Между тем, источник УНИАН в облгосадминистрации сообщил, что здание аэропорта заблокировано сотрудниками правоохранительных органов, что связано с имущественным конфликтом вокруг права собственности на имущественный комплекс «Одесский аэропорт», и якобы «идет борьба за документы».

Напомним, 8 июля 2011 года сессия горсовета проголосовала за создание на базе коммунального предприятия «Одесский аэропорт» новой компании – ООО «Международный аэропорт «Одесса», контрольный пакет которого принадлежит частной структуре «Одесса ейрпорт девелопмент».

Горсовет внес в уставный фонд имущество аэропорта без взлетной полосы. Эти активы одесское учреждение «Бюро Маркуса» оценило в 118 млн. грн., что составляет 25% в ООО.

Инвестор намерен в течение 3 лет вложить в реконструкцию аэропорта 180 млн. долларов и планирует начать работы в текущем году. В частности, планируется построить терминал, который позволит увеличить с 800 тыс. до 1 млн. человек в год пассажиропоток и продлить до 3200 метров взлетно-посадочную полосу.

Кроме того, предусмотрено строительство сопутствующей инфраструктуры и модернизация существующего терминала.