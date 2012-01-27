Огрызко говорит, что Украину уже наказывают, не дожидаясь санкций

Иностранные инвесторы выводят капиталы из Украины, поскольку не уверены в защите своего бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», об этом заместитель председателя политсовета «Нашей Украины», экс-министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО заявил в эфире ТВі, комментируя перспективу введения ЕС санкций против Украины.

«Пока в Евросоюзе размышляют над введением или не введением каких-либо санкций против Украины, заметным становится существенный отток зарубежных инвестиций из нашего государства», - сказал В.ОГРЫЗКО.

По его убеждению, резкое уменьшение иностранных инвестиций является достаточно ощутимым «наказанием» для Украины.

«Иностранные инвесторы не могут вкладывать деньги, если они не уверены, что при необходимости смогут защитить себя в суде. А поскольку мы наблюдаем отсутствие справедливого правосудия, они не рискуют, выводят капитал и сворачивают бизнес. Это уже является наказанием для страны», - сказал заместитель председателя политсовета «Нашей Украины».