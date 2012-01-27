Сегодня, 27 января, в УНИАН начнет работу в этом году Клуб путешественников “УНИАН - Тут и Там”. Первое заседание пройдет в традиционном для клуба формате - рассказ о путешествии по Украине (Тут) и путевые заметки о зарубежном путешествии (Там).

Постоянный член клуба, журналист Елена ДОЛЫННА расскажет о сплавах по рекам Тернопольщины. В частности, речь пойдет о приключениях на реке Стрыпа – притоке Днестра с ее глубокими каньонами, многочисленными водопадами. Самый известный из них – «Девичьи слезы». Есть ли русло у водопада? Почему местные жители называют его «Девичьи слезы» и считают святым? Как лучше добраться до живописных мест и подготовиться к первой водной экспедиции? Об этом – путевые заметки Елены.

После виртуального путешествия в Тернополь - презентация Дмитрия ЯЦЮКА «Что делать туристу на юге Африки?». Это рассказ о трех странах – Мозамбике, Южно-Африканской Республике и Свазиленде. Проживая в Мозамбике уже много лет, Д.ЯЦЮК не понаслышке знает, что представляет собой загадочное Лимпопо, известное всем советским детям благодаря “Айболиту”. Как попасть в эту далекую страну? Что роднит Мозамбик с Украиной? Что делать, если вас за голову укусил бегемот? Затем – самая маленькая страна Южного полушария – королевство Свазиленд. Сюда стоит ехать уже ради одного удивительного праздника – Умхланга. Умхланга, или танец тростника - торжество, а, точнее, церемония, длящаяся несколько дней, во время которой десятки тысяч полуобнаженных свазилендских девушек (в последние годы – их от 50 до 70 тысяч!) танцуют перед королем, а тот выбирает среди них новую жену. Наконец, Д.ЯЦЮК расскажет о туристических возможностях ЮАР, в частности, об одном из самых крупных и знаменитых природных заповедников на земле – Крюгер-парке.

Место проведения: Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал.

Начало - в 18:00. Вход свободный.

В этом году все желающие также смогут следить за встречами в клубе на сайте УНИАН.

Справка УНИАН. Основателями клуба выступили УНИАН и туристический сайт “Тут и там”.

Идея проекта, по словам главного редактора УНИАН Александра ХАРЧЕНКО, заключается в том, чтобы «дать возможность тем, кто путешествует по Украине (Тут), или за границей (Там), рассказать о своих приключениях в непринужденной, камерной обстановке таким же коллегам-путешественникам. По сути, речь идет о развитии жанра устных дорожных заметок, которые благодаря современным техническим возможностям можно каждый раз создавать как яркое авторское шоу».

«Изюминка» проекта, добавляет руководитель сайта «Тут и там» Владимир ЗМАЖЕНКО, заключается в том, что в Клубе каждый путешественник может себя попробовать в роли «Юрия Сенкевича» (популярный телеведущий советских времен – УНИАН), избрав себе маршрут для рассказа, стилистику или иллюстративный материал - фотоснимки, видеоматериалы или что-то другое. Слушатели же и зрители могут видеть мир не глазами одного-единственного ведущего, а открывать для себя Украину и другие страны через эмоции и восприятие разных людей. Также важно, что это интерактивное общение, чего не может быть в какой-либо телепередаче – вы не сможете спросить ведущего, уточнить что-то у него, попросить “отмотать” назад интересный кадр”.

В работе клуба могут принять участие все желающие.

***Для того, чтобы следить за Интернет-трансляцией, нужно зайти на сайт УНИАН : http://www.unian.net. Найдите окошко с надписью "ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ", подведите к нему курсор (но не нажимайте!!!), появится "надпись” : перечень услуг, прайс, анонсы... Нажимаем на АНОНСЫ пресс-конференций в УНИАН, находим наше событие. Во время, когда оно начинается, появится надпись АУДИО или ВИДЕО трансляция (красным цветом!). Нажимаем на нужную команду.

Сегодняшнее мероприятие - 27 января, 18.00, Следовательно оно станет активным в 18.00.

Его анонс:

http://press.unian.net/ukr/press-5209.html