Детей возят в школу по небезопасной дороге, где уже перевернулся автобус

На Киевщине на скользкой дороге перевернулся школьный автобус с детьми. Дети уцелели, однако теперь родители боятся отпускать их на уроки, сообщает ТСН.

Школьный автобус, который вез учеников из трех сел, вдруг съехал с дороги и покатился с горки вниз. Остановило его дерево.

Детям повезло - все отделались испугом и синяками. Однако с тех пор на дорогах ничего не изменилось. Сельские дороги остаются белоснежными, скользкими и ничем не посыпанными.

Ежедневно, отправляя своего ребенка на школьном автобусе в школу, родители волнуются, доедет ли.

Власти пообещали родителям и детям, что дороги будут почищены, а автобусы - исправны. Однако, когда в снегопады техники не хватает, посыпать вовремя бугристые дороги дорожные службы в селах часто не успевают.

"У нас горы, их надо вовремя посыпать. Автобус выезжает рано, дорожники сюда за 40 км не успевают. Мы и это учитываем", - сообщил директор Грушевской школы Степан Балабан.

Директор школы, где произошло ДТП, каждое утро принимает вместе с водителем решение - везти детей по заснеженным дорогам или нет.