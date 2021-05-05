30,1% украинцев считают, что в Украине необходимо отмечать оба праздника – День памяти и примирения и День Победы.

52,3% опрошенных украинцев считают, что нужно отмечать День победы 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции директор компании «Украинская социологическая группа» Александр Левцун.

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По его словам, 16,2% респондентов считают, что необходимо отмечать День памяти и примирения, а 30,1% - оба праздника - День памяти и примирения и День победы. 1,4% опрошенных ответить не смогли.

По данным опроса, 73,4% респондентов считают День победы праздником, который имеет для них большое значение. В то же время 18,3% - считают, что это официальный праздник, просто выходной. Для 6,5% - это не праздник, а пережиток прошлого. Затруднились ответить 1,8% опрошенных.

По данным опроса, на вопрос: «Как Вы обычно называете войну Советского Союза против нацистской Германии 1941-1945 годов?», 60,6% респондентов ответили - Великая отечественная война, 35,4% - Вторая мировая война. Еще 3,2 респондентов затруднились ответить, а 0,8% - имели другой ответ.

Во время войны украинцы воевали за собственные интересы - так считают 65,7% респондентов, за чужие интересы - 21,3%. 13% опрошенных затруднились ответить («затрудняюсь ответить»).

Компания «Украинская социологическая группа» провела опрос с 27 апреля по 2 мая. 1220 респондентов в возрасте от 18 лет были опрошены методом индивидуального интервью по месту жительства респондентов (дома). Статистическая погрешность не превышает 3%.

9 мая в Украине: справка УНИАН

В Украине с 2015 года 8 мая отмечают День памяти и примирения.

Этот праздник установлен указом президента с целью «достойного чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражения почтения всем борцам против нацизма».

С 2016 года в Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Эта памятная дата была учреждена Верховной Радой в 2015 году законом «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов» в рамках голосования за пакет законов о декоммунизации.

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Автор: Надя Пришляк