Ракетный крейсер США идет на Севастополь

В период с 26 января по 1 февраля порты Севастополя и Одессы с неофициальными визитами посетит ракетный крейсер ВМС США «Vella Gulf».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Программой визита предусмотрены протокольные встречи командира американского корабля и сопровождающих лиц в командовании украинских ВМС, Севастопольской горгосадминистрации, командовании Западной военно-морской базы украинских ВМС, Одесской облгосадминистрации, а также с городским председателем Одессы.

Как ожидается, во время пребывания корабля ВМС США в Севастополе украинские и американские моряки на кораблях «Vella Gulf» и «Гетман Сагайдачный», а также в Центре поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС Украины проведут ряд совместных тактических занятий и тренировок, направленных на дальнейшую подготовку экипажей к противодействию пиратству на море. В частности, запланированы совместные учения по морской тактике, тренировки и занятия по связи, практические тренировки экипажа американского корабля и представителей ВМС Украины по вопросам использования оборудования борьбы за живучесть. Кроме того, состоится обмен опытом медицинского обеспечения, опытом организации физической подготовки на кораблях ВМС Украины и США.

Программа визита предусматривает проведение брифинга для главных старшин ВМС Украины на борту корабля «Vella Gulf», посещение американского корабля курсантами Военно-морского колледжа старшинского состава Академии ВМС им. Нахимова, лицеистами Военно-морского лицея. Как ожидается, в отдельные дни «Vella Gulf» с экскурсиями смогут посетить жители и гости Севастополя.

Американские моряки проведут ряд гуманитарных проектов, ознакомятся с выдающимися историческими местами Севастополя и Одессы.