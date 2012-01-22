В Тернополе открыли выставку к Дню Соборности

В Тернополе в областном государственном архиве по случаю провозглашения Акта Воссоединения (Акта Злуки) открыли выставку «Один народ – одно государство».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном архиве, в экспозиции представлены редкие документы начала прошлого века, предшествовавшие провозглашению Акта Воссоединения, материалы и документы, удостоверяющие важность этого события и его последствия.

Также на выставке отражено, как отмечали этот праздник со времени провозглашения независимой Украины.

Открытие выставки благословили представители духовенства, призвав собравшихся «любить друг друга так, как это делали предки, которые в свое время объединились в одно государство».

Выставка будет работать на протяжении месяца.

Кроме этого по случаю Дня Соборности и Свободы Украины во дворце культуры «Березиль» состоялись торжества при участии руководства города и области. Завершились они концертом, на котором выступили местные исполнители и коллективы областной филармонии.