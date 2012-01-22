Установлено, чью голову нашли в Лос-Анджелесе

Полиция Лос-Анджелеса сообщила об установлении личности человека, отрезанная голова которого была обнаружена ранее в лос-анджелесском Гриффит-парке. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации агентства, убитым оказался 66-летний житель города по имени Херви Меделлин. На данный момент полиция обыскивает его квартиру, а также составляет списки возможных подозреваемых. Ведутся поиски остальных частей тела убитого. Дальнейшая информация не разглашается в интересах следствия.

Отрезанная голова, а также ладони и стопы Х.Меделлина обнаружены в Гриффит-парке 18 января, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Все части тела были аккуратно запакованы в пластиковые пакеты. По версии следствия, убийство произошло на другой территории, после чего преступники расчленили тело и выбросили его на территории парка.