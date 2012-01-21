Новое поколение выбирает влиятельную родню и умение обойти закон (опрос)

В Украине почти половина (44%) нынешних выпускников школ считают, что достичь высокого социального статуса возможно благодаря влиятельным родственникам.

Как сообщили УНИАН в фонде "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, такие данные были получены в результате социологического исследования "Новое поколение на пороге взрослой жизни: ценности, жизненные планы, выбор профессии".

Согласно результатам опроса, главными факторами, которые способствуют достижению человеком высокого социального положения в Украине, ученики назвали влиятельных родственников (44%) и высокий интеллект, способности (42%), умение иногда идти в обход закона (36%), хорошее образование (35%), зажиточных родителей (35%), хорошее здоровье (33%), готовность идти на риск (30%).

В то же время для достижения высокого положения в развитых странах Запада нужно, по мнению учеников, иметь в первую очередь высокий интеллект, способности (61%), хорошее образование (59%), знание иностранных языков (43%), честность, принципиальность (33%), политическую грамотность (31%).

"В целом ученики считают, что для достижения успеха в развитых странах Запада позитивные моральные качества намного больше нужны, чем для успеха в Украине", - утверждают социологи.

По мнению учителей, в Украине достижению человеком высокого социального статуса больше всего способствуют: в первую очередь – влиятельные родственники (55%), происхождение из семьи с высоким социальным статусом (54%), зажиточные родители (51%), и уже во вторую очередь – высокий интеллект, способности (37%), а также умения иногда идти в обход закона (35%).

В развитых странах Запада, считают учителя, для достижения успеха в первую очередь нужны высокий интеллект, способности (80%), хорошее образование (69%), знание иностранных языков (35%) и умение правильно распоряжаться деньгами (33%).

Общенациональное исследование выпускников средней школы 2012 года было проведено совместно сотрудниками Института социологии НАН Украины и Института педагогики НАПН Украины в сентябре-октябре 2011 года. Всего было опрошено 10134 выпускников и 1066 учителей старших классов.

Выборка репрезентативная, разработанная на основе статистических данных Госкомстата Украины. Погрешность выборки в пределах 3,2%.