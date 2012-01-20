14-летнего насильника отправили на принудительное лечение

В Краматорске Донецкой области 14-летнего насильника малолетних детей суд отправил на принудительное лечение.

Об этом сообщает сайт «Новости Краматорска».

В середине июля 2011 года в милицию обратились три жительницы одного из поселков старой части города с заявлением, что на протяжении месяца 14-летний сосед вступал в половую связь с их малолетними детьми. Жертвами стали два четырехлетних и два семилетних ребенка.

После проведения ряда следственных мероприятий вина подростка была полностью доказана. В отношении него было возбуждено уголовное дело, но судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила психические отклонения в его здоровье.

Поэтому суд решил, что подросток нуждается в принудительной госпитализации в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением.