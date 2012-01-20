У Балоги советуют смазывать подошвы клеем

Министерство чрезвычайных ситуаций призывает граждан быть осмотрительными и осторожными в связи с осложнением погодных условий.

По прогнозам, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться холодная погода с мокрым снегом, на дорогах гололедица, говорится в сообщении пресс-служба МЧС.

С целью избежания риска создания чрезвычайных происшествий стоит воздержаться от поездок на собственных автомобилях на далекие расстояния. Управление автомобилем в такую погоду требует от водителей особой бдительности и соблюдения всех правил дорожного движения.

Кроме того, МЧС призывает граждан быть осторожными во время пешеходных прогулок, поскольку ежегодно регистрируется чрезвычайно большое количество травм, связанных с гололедом.

В МЧС предоставили рекомендации, позволяющие уберечься от неприятностей. В частности, можно смастерить на подошвы и подборы обуви "ледоступы", прикрепить на подборы кусок поролона или лейкопластыря (крест-накрест или ступеньчато). Перед выходом из дома наклейки стоит натереть песком. Можно прикрепить на подошвы кусочек наждачной бумаги. Также рекомендуется смазать подошву клеем типа "Момент" и поставить обувь на песок. Лучшими для выхода на скользкую поверхность являются подошвы из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.

Во время прогулок на улице следует двигаться не спешки, ноги слегка расслабить в коленях, ступать на всю подошву. Руки должны быть свободными. Во время движения необходимо обходить металлические крышки люков. Как правило, в такую погоду они покрыты льдом.

«Если вы почувствовали, что теряете равновесие, быстро присядьте – это шанс удержаться на ногах. Если вы падаете, пытайтесь уменьшить возможные негативные последствия для здоровья. В момент падения сгруппируйтесь, напрягите мышцы, упав, обязательно перекатитесь - удар, направленный на вас, растянется и потеряет свою силу при вращении», советуют в МЧС.

Также спасатели рекомендуют воздержаться от употребления алкоголя, ведь в состоянии опьянения человек может тяжело травмироваться, но не почувствовать боли. Это приводит к тому, что человек несвоевременно обращается за медицинской помощью, что часто осложняет лечение. Кроме того, алкоголь ухудшает координацию движений и реакцию человека.

«Если вы все же упали и спустя некоторое время почувствовали головную боль, тошноту, боль в суставах, на теле образовались опухоли - срочно обратитесь к врачу. Несвоевременное лечение всегда приводит к осложнениям», отмечают в МЧС.

Во время прогулок спасатели советуют держаться подальше от домов - ближе к середине тротуара. Зимой, особенно в городах, очень опасные сосульки и падение снега с крыш домов. Также ледовый и снежный покров оказывает давление на конструкции домов, что может привести к их обвалу.

Пожилым гражданам лучше в такие дни вообще воздержаться от выхода на улицу. Если же возникла неотложная необходимость выйти, обязательно возьмите с собой палку с резиновым наконечником или с шипом. Она поможет удерживать равновесие.

Прогулки беременных женщин в гололедицу без сопровождения близких и родных чрезвычайно опасны как для женщины, так и для ребенка, поэтому не следует разрешать им самим выходить на улицу.

МЧС призывает граждан осознать опасность и бережно относиться к собственному здоровью и здоровью близких.