Одесский ресторан-корабль «Ассоль» сгорел из-за соседей

Возгорание корабля-ресторана «Ассоль», произошедшее 19 января в районе Аркадии в Одессе, произошло вследствие пожара в расположенном по соседству ночном клубе «Секрет».

Об этом сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Управления МЧС в Одесской области.

Сообщение о возгорании в ночном клубе «Секрет», расположенном в центре Аркадии, поступило в 8.47 на центральный пункт связи Главного управления МЧС Украины в Одесской области. В момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что огонь охватил и расположенное вплотную деревянное здание ресторана «Ассоль».

Пожару был присвоен повышенный номер вызова. На месте происшествия работали 10 единиц основной и специальной техники МЧС и 50 человек личного состава.

«Поскольку это заведение деревянное, с пластиковыми перегородками, огонь быстро распространялся. Опасность заключалась в том, что рядом расположено много других заведений, и только благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать распространения огня на соседние здания, - отметили в МЧС. - Однако вновь возникла проблема с пожарными водоисточниками, расположенными возле объекта, в связи с чем воду подвозили из пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 1 км».

Специалисты устанавливают, что именно стало причиной пожара в клубе «Секрет».

Как сообщал УНИАН, 18 января в Аркадии горел также ресторан «Стронг Хауз». Однако очаг пожара, возникший на летней площадке заведения, удалось быстро локализировать и потушить. Никто из посетителей и работников ресторана не пострадал. Как установили специалисты МЧС, причиной пожара в ресторане «Стронг Хауз» стал поджог.