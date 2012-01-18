В Сумах в райотделе милиции умер 32-летний мужчина

В Сумах в одном из райотделов милиции умер 32-летний местный житель.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, это произошло 17 января во время беседы с ним оперативных работников.

При этом работники правоохранительных органов утверждают, что во время общения не применяли к мужчине никаких противоправных действий. Их слова подтверждают и результаты проведенной судмедэкспертизы.

«Причиною смерти сумчанина стало его слабое сердце и болезнь - острый панкреатит, который повлек кровоизлияние в поджелудочную железу. Врачи допускают, что нервное состояние обострило болезнь и тем самым повлекло смерть», - отмечается в сообщении.

В милицию мужчину пригласили по факту исчезновения местного жителя, которого правоохранители разыскивали как без вести пропавшего. Согласно последней оперативной информации, он был жестоко убит, а обстоятельства совершения убийства мог знать умерший. Нашлись свидетели, которые это утверждали.

По данным УМВД, в ходе общения с милиционерами человек начал давать показания, однако заметно нервничал и вел себя неадекватно. Угрожал нанести себе и окружающим телесные повреждения, пытался убежать из кабинета. С целью недопущения противоправных действий сотрудники милиции одели на него наручники.

Мужчина понемногу начал успокаиваться, однако спустя некоторое время ему стало плохо. Он потерял сознание. Милиционеры срочно вызвали карету скорой медицинской помощи. Врачи, которые через несколько минут прибыли по вызову, констатировали смерть.

По данному факту работники аппарата МВД Украины проводят служебное расследование, доследственную проверку по факту смерти 32-летнего сумчанина проводят работники прокуратуры.