В Ровенской области жительница села Рудка, 1962 года рождения, вчера вечером в своем доме осуществила попытку самоубийства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Ровенской области.

Женщина облила себя бензином и подожгла. Соседи успели затушить огонь, накрыв ее одеялами. Несмотря на это, женщина получила ожоги 60% тела. В тяжелом состоянии она доставлена в больницу.

Одеяла, которыми спасали женщину, соседи оставили в доме. В итоге дом сгорел.