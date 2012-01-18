В Ровенской области женщина облила себя бензином и подожгла
12:17, 18 января 2012Общество
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В тяжелом состоянии доставлена в больницу
В Ровенской области жительница села Рудка, 1962 года рождения, вчера вечером в своем доме осуществила попытку самоубийства.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Ровенской области.
Женщина облила себя бензином и подожгла. Соседи успели затушить огонь, накрыв ее одеялами. Несмотря на это, женщина получила ожоги 60% тела. В тяжелом состоянии она доставлена в больницу.
Одеяла, которыми спасали женщину, соседи оставили в доме. В итоге дом сгорел.
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