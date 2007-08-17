«Энергоатом»: дело о расхищении средств СБУ начала по инициативе самой компании

НАЭК «Энергоатом» заявляет, что дело о расхищении средств при проведении госзакупок для нужд АЭС было возбуждено Службой безопасности Украины по материалам, предоставленным ей по инициативе самой компании.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании, текстом которого располагает УНИАН.

«В частности, дело возбуждено по результатам предоставленных материалов о противоправной деятельности обособленного подразделения «Атомкомплект» в процессе снабжения и обеспечения товарно-материальными ценностями и комплектующими потребностей АЭС Украины», – говорится в заявлении пресс-службы.

При этом «Энергоатом» отмечает, что по предоставленным СБУ и другим правоохранительным органам материалам возбуждены уголовные дела не только СБУ, но и следственными подразделениями Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел и Государственной налоговой администрации Украины.

Формирование указанных материалов произошло по результатам ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности компании в период 2005-2006 гг., которые проводились по инициативе нового руководства «Энергоатома».

С начала текущего года НАЭК «Энергоатом» передала в правоохранительные органы 28 материалов и документов о нарушениях действующего законодательства в соответствии со статьей 97 Уголовно-процессуального Кодекса Украины для принятия соответствующих процессуальных решений.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что Служба безопасности Украины 16 августа возбудила уголовное дело по факту завладения денежными средствами государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" на сумму 3 млн. 383 тыс. грн.

По его словам, установлено, что расхищение государственных средств должностные лица “Энергоатома” совершили в ходе государственных закупок оборудования для атомных электростанций Украины по ценам, которые в 2-3 раза превышали отпускные цены официальных дилеров российских предприятий, являющихся производителями этого оборудования.

В преступной схеме было задействовано более 10 фиктивных фирм, зарегистрированных в разных регионах Украины.

Служба безопасности Украины принимает меры по установлению лиц, причастных к расхищению и отмыванию государственных средств, отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.