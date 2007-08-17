Неизвестные обстреляли поезд ”Евпатория - Киев”
15:12, 17 августа 2007Общество
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Происшествие произошло в четверг вечером
В четверг вечером на 82 километре перегона "Армянск-Вадим" в Крыму злоумышленники забросали камнями и выстрелили из огнестрельного оружия в лобовое стекло кабины машиниста поезда N286 "Евпатория - Киев".
Об этом сообщила пресс-служба государственной администрации железнодорожного транспорта "Укрзализныця".
Никто из членов локомотивной бригады и пассажиров не пострадал, задержки поездов не было.
Железнодорожники уведомили правоохранительные органы о происшествии. Пресс-служба сообщает, что согласно нормативным документам, данное правонарушение классифицируется как несанкционированное вмешательство в работу железнодорожного транспорта.
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